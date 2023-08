Stiri pe aceeasi tema

- I. CAIETUL ROȘU II. CAIETUL GRI II. CAIETUL GRI „Toscana este floarea Italiei, iar Florența este floarea Toscanei” August 1988 „Promisiunile sint o cursa pentru cei proști!” Baltazar Garcian/Gracian 23 mai1989 „IN APARENȚA, TOATA LUMEA E MULȚUMITA DE SINE; IN REALITATE, NIMENI!” E.M. Cioran iunie…

- O fresca cu ceea ce pare a fi un stramos al pizzei italiene a fost descoperita pe peretele unei case din orasul antic Pompei, a anuntat marti Ministerul italian al Culturii. Arheologii presupun ca piinea plata descrisa in pictura, alaturi de o cupa de vin, ar fi putut fi mincata cu fructe precum rodii…

- O romanca de 30 de ani din Italia este acuzata de familia unui batran ca l-a sedus si a obtinut un apartament de 250.000 de euro, dar si bunuri de valoare. Femeia risca acum sa fie trimisa in judecata.

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest este, alaturi de organizații din Spania, Olanda, Italia, Finlanda și Ungaria, partener intr-un consorțiu european care iși propune sa imbunatațeasa implementarea politicilor de dezvoltare regionala in domeniul transformarii digitale. Proiectul, potrivit caruia…

- Descoperire macabra intr-un apartament din Sectorul 4 al Capitalei. Trupul neinsufletit al unei femei a fost gasit in locuinta unde statea cu chirie. Chiar proprietarul ar fi fost cel care a sunat la 112 si a alertat politia, dupa ce i-a vazut cadavrul aflat in stare de descompunere.

- Patru oameni au murit dupa ce o barca cu 21 de pasageri, toți cu legaturi cu serviciile de informații italiene și israeliene, s-a rasturnat in urma unei furtuni pe Lacul Maggiore, in Italia, iar misterul in legatura cu intalnirea acestora crește, scrie The Guardian.

- Elon Musk, seful Tesla, a preluat joi primul loc in clasamentul averilor mondiale, inaintea lui Bernard Arnault, CEO-ul LVMH, potrivit datelor Bloomberg, informeaza News.ro.Elon Musk devine din nou cel mai bogat om din lume joi, 1 iunie, inaintea lui Bernard Arnault si Jeff Bezos, potrivit datelor…

- In perioada 1-6 mai 2023, un grup de profesori de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi" Radauți a participat la cursul de formare „Soft Skills for Strong Teachers", desfașurat la Florența, Italia, sub egida Europass Teacher Academy, in cadrul programul Erasmus+. ...