Stiri pe aceeasi tema

- Un topor vechi de 3.500 de ani afost gasit in albia unui rau, in orașul Baicoi, unealta fiind predata, marti, Muzeului de Istorie si Arheologie Prahova. Marius Constantin, primarul din Baicoi, spune ca toporul cu o vechime de aproximativ 3.500 de ani provine din Epoca Bronzului. Toporul a fost gasit…

- Descoperire istorica in orasul Baicoi. Un localnic a gasit ieri un topor din bronz cu o vechime de 3500 ani, in zona Dambu. Autoritatile din Baicoi l-au predat astazi la Ministerul Culturii pentru a-l expune intr-un muzeu. Potrivit primarului din BAicoi, Marius Constantin, obiectul este o…

- Surpriza, astazi, pentru doamnele si domnisoarele din Biacoi. Acestea au primit flori si felicitari din partea primarului Marius Constantin, a reprezentantilor primariei, dar si din partea vicepremierului Romaniei si Ministrului Mediului, Gratiela Gavrilescu. Acestia au oferit flori…

- Marius Constanti, primarul orasului Baicoi, si-a propus ca anul acesta sa incheie programul de asfaltare completa a strazilor din urbe. E bine de stiut faptul ca, in prezent, circa 15 % din numarul total de strazi din oras nu sunt modernizate, lucru pe care edilul si-a propus sa in rezolve anul acesta. …

- Doi dintre agenții de paza inregistrați de camerele video se afla sub control judiciar pentru 40 de zile și sunt cercetați penal pentru purtare abuziva și tulburare a liniștii și ordinii publice, in timp ce al treilea – potrivit informațiilor pe care le deținem – a suferit o intervenție chirurgicala…

- Doi candidati s-au inscris la concursul organizat de Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Gorj, pentru ajutor sef de post la Cruset. Este vorba de Adrian Danut Duducea si Grigore Faut Logascu. Agentul Duducea a fost politist in cadrul...

- Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna a inaintat anul trecut parchetelor 10 dosare penale privind fapte de coruptie, in care au fost implicate peste 20 de persoane cu functii de conducere, a declarat joi comandantul institutiei, comisarul-sef Eugen Palade. "Cat priveste faptele de coruptie,…

- Lucrarile de reconstructie a Parcului Unirii din Alba Iulia, locul in care in 1918 peste 100.000 de romani transilvaneni s-au adunat pentru a proclama Unirea cu Romania, vor incepe in aprilie, primarul Mircea Hava dand joi asigurari ca vor fi finalizate pana la 1 Decembrie. "Dorim sa reconstruim…