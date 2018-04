Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul unei adolescente de aproximativ 15 ani, cu identitate necunoscuta deocamdata, a fost descoperit, vineri, blocat in zona stavilarului unei hidrocentrale de pe raul Bistrița, din județul Neamț. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a stabili cine este persoana respectiva și in ce condiții a…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, a declarat ca autorul crimei a fost identificat si retinut. "Avem din pacate cadavrul unei fete de 19 ani gasit in padure langa Ramnicu Valcea. Tocmai ce a fost ridicat de IML. Autorul este prins si in aceste momente este dus la Parchet.…

- Un apel la 112 a pus in alerta, in aceasta dupa-amiaza, echipajele de intervenție din Dej, dupa ce s-a anunțat ca o persoana este blocata in locuința, pe strada Aleea Zorilor. In jurul orei 17:50, echipajele de intervenție din Dej au fost solicitate sa se deplaseze de urgența pe strada Aleea Zorilor…

- Barbatul venise sa se angajeze la o fabrica de mobila. La un moment dat i s-a facut rau si s-a prabusit fara suflare de pe scaun, sub ochii ingroziti ai noilor colegi. Acestia au incercat sa-i acorde primul ajutor, dar nu l-au mai putut salva. Medicii sositi de urgenta au incercat minute in…

- Cei doi tineri au tras o sperietura sora cu moartea cand apa a adus langa ei trupul unei femei. Ei au sunat imediat la 112. La fața locului a sosit un echipaj de pompieri care a scos trupul femeii din apa barajului. Asupra femeii decedate nu au fost gasite acte de identitate, astfel ca pana…