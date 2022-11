Descoperire înfricoșătoare: La ce distanță de Pământ se află cea mai apropiată gaură neagră Astronomii au descoperit cea mai apropiata gaura neagra de Pamant, aflata la doar 1.600 de ani lumina, informeaz AP. Oamenii de știința au raportat vineri ca aceasta gaura neagra este de 10 ori mai masiva decat soarele nostru și este de trei ori mai aproape decat precedentul deținator al recordului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

