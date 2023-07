Descoperire inedită în România. Unde a fost găsită o comoară ascunsă Comoara a fost descoperita cu ajutorul detectoarelor de metale. Monedele au fost gasite intr-o oala de lut, ingropata intr-o padure din vestul Romaniei. In total, grupul de arheologi amatori a gasit 4872 de monede, 3 de argint, fiecare cu o greutate de 30 de grame. 4 dintre aceste monede aveau diametru mijlociu și inca nu a fost identificata originea lor, potrivit unui mesaj publicat pe Face Citeste articolul mai departe pe noi.md…

