Descoperire incredibilă în Europa. Aceste lucruri găsite de arheologi au 90.000 de ani In Europa s-au descoperit unelte vechi de aproape 100.000 de ani. Nici macar nu au fost facute de oamen Sapaturile arheologice recente din nordul Spaniei au scos la iveala ceea ce expertii numesc un lucru "incredibil": doua unelte vechi de 90.000 de ani, cele mai vechi de acest fel descoperite vreodata. Iar ceea ce frapeaza la ele e faptul ca nici nu au fost facute de Homo sapiens (primul hominid care avea postura verticala si locomotie bipeda, dar si primul despre care se crede ca a folosit limbajul), ci de un var indepartat al acestuia, un stramos al omului. E vorba despre omul… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

