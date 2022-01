Stiri pe aceeasi tema

- Dubla infectare, botezata „Flurona”, a fost identificata pentru prima data la o femeie care a nascut in aceasta saptamana la Centrul Medical Rabin din Petah Tikva. Potrivit medicilor, tanara mama, care nu este vaccinata impotriva niciunui agent patogen, se simte bine și a fost externata, a informat…

- Numarul cazurilor de COVID-19 este in crestere in Turcia, Ministerul Sanatatii din aceasta tara raportand miercuri peste 30.000 de noi infectari pentru a doua zi consecutiv, informeaza DPA.

- Guvernul a aprobat modificarea hotararii privind prelungirea starii de alerta stabilind masuri suplimentare de control al pandemiei de COVID-19, intre care interzicerea, pentru o perioada de 30 de zile, a evenimentelor private, nunti, botezuri, conferinte, workshopuri si limitarea programului magazinelor…

- Ministerul Sanatatii a solicitat in aceasta dimineata Departamentului pentru Situatii de Urgenta activarea Mecanismului de protectie civila al Uniunii Europene pentru asigurarea tratamentului pentru bolnavii Covid.Marti seara a fost primita o donatie de 5206 fiole de anticorpi din partea statului italian,…

- Ministerul Sanatatii (MS) a cerut vineri dimineata Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) activarea Mecanismului de protectie civila al Uniunii Europene pentru asigurarea tratamentului cu anticorpi monoclonali neutralizanti a unui numar de 40.000 bolnavi COVID-19. “Exista promisiuni de sprijin…

- Cunoscuta actrița Oana Pellea a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus. Testele au indicat faptul ca Oana Pellea este infectata cu COVID-19, deși actrița s-a vaccinat cu doua doze. ”Sunt vaccinata cu ambele doze. Acum exact o saptamana am luat hotararea sa ma autoizolez dupa ce am intrat in contact…

- CNSU a aprobat prin Hotararea nr. 78 si solicitarea de asistenta internationala pentru concentratoare de oxigen."Se aproba solicitarea de asistenta internationala constand in achizitionarea a 12.700 flacoane de 400 mg. de Tocilizumabum. Se aproba solicitarea de asistenta internationala constand in concentratoare…