Stiri pe aceeasi tema

- "Este prima data cand am ajuns la Ningbo. Am fost de multe ori in China, sunt un prieten al Chinei", a declarat Dancila.Prietena cu statul chinez. Așa se declara Viorica Dancila, in interviul pe care l-a acordat presei din țara care avanseaza cu viteza luminii. Și pe buna dreptate: fostul premier al…

- Ploiești, 10 mai 2023 – In perioada 11 – 25 mai, Ploiești Shopping City este gazda primei expoziții interactive din Romania care exploreaza universul minții umane și ilustreaza procesele complexe prin care apar emoțiile, senzațiile și sentimentele umane. THE BRAIN – MIND & EMOTIONS ofera o experiența…

- Muzeul de Istorie „Teodor Cincu”, organizeaza sambata, 13 mai 2022, in intervalul orar 19:00 – 23:30 „Noaptea muzeelor 2023”. Evenimentul se va desfașura sub egida Rețelei Naționale a Muzeelor din Romania, iar anul acesta titlul evenimentului este „DREAM DRUMS!” Vor putea fi vizitate expozițiile temporare:…

- Pasionații de autovehicule istorice existente in Romania au ocazia sa vada o serie dintre exemplare in cadrul unei expoziții ce va fi organizata, la sfarșitul acestei saptamani, la Ploiești. Intitulata ”Retro & Electro Parade”, acțiunea va avea loc in perioada 21-22 aprilie a.c., in parcarea Ploiești…

- Tensiuni pe piata europeana dupa ce mai multe state ale Uniunii vor sa ia masuri impotriva importurilor de cereale din Ucraina. Decizia Poloniei si a Ungariei de a interzice importul granelor e criticata de Comisia Europeana.

- Marti, 21 martie 2023, de la ora 18:00 va avea loc la Fundatia Culturala Ilfoveanu & Badea – Str. Armand Calinescu, nr. 2, Pitesti – vernisajul expozitiei personale „Cand nu se intampla nimic” semnata de Alexandru Radvan, curator Diana Dochia. Expozitia va putea fi vizitata de publicul larg in perioada…

- Cele șase nave romanești, menite sa verifice adancimea canalului Bistroe dupa operațiunile de dragare ucrainene, așteapta pe brațul Chilia, la intrarea in canal, care este exclusiv pe teritoriu ucrainean, sa primeasca acordul scris al țarii vecine. Romania a anunțat de doua saptamani ca vrea sa faca…

- REȘIȚA – 30 de lucrari de pictura și grafica aparținand lui Corneliu și Gheorghe Baba vor fi expuse public pentru prima data la Reșița, la Muzeul Banatului Montan (MBM), in perioada 17 martie-23 aprilie. Vernisajul este programat vineri, la ora 17! Expoziția, avand-o curator pe Maria Muscalu-Albani,…