Descoperă oportunitatea de a lucra într-un mediu dinamic și responsabil la centrul RetuRO din Giarmata ADVERTORIAL. RetuRO continua sa-și extinda operațiunile prin deschiderea in luna februarie a celui de-al doilea centru de colectare a ambalajelor de bauturi din țara, in Giarmata, județul Timiș. In cadrul acestui proiect ambițios, ne propunem sa contribuim la protecția mediului inconjurator, dar și sa generam noi oportunitați de angajare. Astfel, inaugurarea centrului de numarare și sortare din Giarmata va aduce un plus de 32 de locuri de munca verzi in regiune. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

Sursa articol si foto: tion.ro

