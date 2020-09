Descoperă Moldova: Cotiujeni - satul întemeiat de arcași In acest an satul Cotiujeni aniverseaza 417 ani de la prima atestare documentara. Cotiujeni este un sat si comuna din raionul Briceni aflat la o distanta de 12 km de orasul Briceni. Conform datelor recensamintului din anul 2004, populatia satului constituie 3505 oameni. Satul Cotiujeni este asezat intr-o regiune naturala pitoreasca: o balta bogata in apa ce vine din riul Vilia, padurea seculara l Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

