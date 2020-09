Stiri pe aceeasi tema

- Hincesti este un oras din Republica Moldova, centrul administrativ al raionului Hincesti. Amplasat in sud-vestul republicii, in lunca riului Cogilnic, orasul Hincesti este situat la o distanta de 36 km de Chișinau. Conform datelor recensamintului din anul 2004, populatia orasului constituie 15281 locuitori.…

- Taraclia este un oras din Republica Moldova, centrul administrativ al raionului Taraclia. Amplasat in sudul Republicii Moldova, pe partea stinga a riului Lunguta este situat la o distanța de 161 km de Chișinau. Conform datelor recensamintului din anul 2002, populatia orasului Taraclia constituie 13756…

- Complexul de la Rascovat include partea de vest a teritoriului „Dealul rosu” din preajma satului Rascov, cu suprafata de 123 ha cu sedimente carstice tipice pentru Republica Moldova. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, din cauza cavernelor carstice, acest perete natural a devenit ca un burete, ceea…

- Saharna este un sat din cadrul comunei Saharna Noua, raionul Rezina. Satul are o suprafata de circa 0.94 kilometri patrati și perimetrul de 6.60 km. Amplasat pe malul drept al riului Nistru, satul este situat la o distanța de 7 km de orașul Rezina și la 110 km de Chișinau. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md,…

- Manastirea Capriana – unul dintre cele mai vechi complexe monastice, reprezentativ pentru religia, istoria, cultura, literatura Moldovei, situat in inima Codrilor, sporind astfel starea de beatitudine a lacasului. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, complexul sau arhitectural include: Biserica Adormirii…

- Cornesti este un oras in raionul Ungheni, Republica Moldova. Amplasat in partea centrala a republicii, in zona Codrilor, orasul Cornești este aproape cel mai inalt punct geografic din Moldova – la o altitudine medie de 314 m fața de nivelul marii. Odata cu constructia caii ferate Chișinau-Ungheni pe…

- Republica Moldova nu dispune de o suprafata foarte mare, in schimb ea e bogata in peisaje unice, monumente ale naturii de importanta internationala, locuri foarte pitoresti, cu natura virgina. Pe parcursul secolelor, locuitorii dintre Prut si Nistru au trait doar conform legilor naturii. Respectul si…

- In aceasta perioada pandemica cel mai bun slogan pentru turiști din Republica Moldova ar fi: „Descopera Moldova” și „Stai Acasa”. Declarația aparține secretarului de stat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE), Eugen Revenco, facuta la dezbaterile publice cu tema: „Circulația…