- Basarabeasca este un oras din Republica Moldova, centrul administrativ al raionului Basarabeasca. Amplasat in lunca riului Cogilnic si Larga este situat la 101 km de Chișinau si este un important nod feroviar in sud-estul republicii pe magistrala Bender-Reni. Conform datelor recensamintului din 2004,…

- Cornesti este un oras in raionul Ungheni, Republica Moldova. Amplasat in partea centrala a republicii, in zona Codrilor, orasul Cornești este aproape cel mai inalt punct geografic din Moldova – la o altitudine medie de 314 m fața de nivelul marii. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, odata cu constructia…

- Tarasova este un sat din cadrul comunei Solonceni, raionul Rezina. Amplasat pe malul drept al Nistrului satul este situat la o distanta de 18 km de orasul Rezina si 128 km de Chișinau. Conform datelor recensamintului din anul 2004, populatia satului constituie 584 de oameni. Dupa cum scrie portalul…

- Orasul Falesti este centrul administrativ al raionului cu acelasi nume, situat in partea de nord-vest a Republicii Moldova, la o distanta de 125 km de municipiul Chișinau. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, prima atestare documentara, care poate fi considerata ca referitoare la Falesti, dateaza…

- Hincesti este un oras din Republica Moldova, centrul administrativ al raionului Hincesti. Amplasat in sud-vestul republicii, in lunca riului Cogilnic, orasul Hincesti este situat la o distanta de 36 km de Chișinau. Conform datelor recensamintului din anul 2004, populatia orasului constituie 15281 locuitori.…

- Baltiul este cel de-al treilea oras mare din Republica Moldova, dupa Chișinau si Tiraspol. Numarul locuitorilor este de circa 149 de mii. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, asezarea de pe teritoriul Baltiului modern este descrisa in documentele istorice incepind cu anul 1421, care este considerat…

- Taraclia este un oras din Republica Moldova, centrul administrativ al raionului Taraclia. Amplasat in sudul Republicii Moldova, pe partea stinga a riului Lunguta este situat la o distanța de 161 km de Chișinau. Conform datelor recensamintului din anul 2002, populatia orasului Taraclia constituie 13756…

- Satul Purcari se afla in raionul Stefan Voda, Republica Moldova. Pentru prima oara este mentionat in documentele istorice din anul 1560. Este situat la 120 km de Chișinau. In trecut, a fost proprietate a Manastirii Zografu. In sat locuiesc aproximativ 3.000 de oameni. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md,…