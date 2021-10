Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din invatamantul primar vor beneficia de transport la școala, cheltuielile fiind asigurate din bugetul de stat. Senatul a adoptat proiectul de lege pe care l-a trimis președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. “In municipii si orase, elevii din invatamantul primar care frecventeaza cursurile…

- Tribunalul Constanta a decis ca suspende articolul din Hotararea votata de consilierii judeteni prin care elevilor nu li se asigura transport judetean gratuit daca CJ Constanta nu primea banii de la bugetul de stat.

- Unul din marile orașe ale Romaniei propune pentru o perioada de patru zile serviciul de transport public gratuit. Proiectul vine exact in perioada in care se desfașoara „Forumul Orașelor Verzi”. Orașul despre care discutam este cel de la poalele Tampei, și anume Brașov. Forumul Orașelor Verzi este in…

- Platforma online de inchirieri de locuinte Airbnb a anuntat ca va gazdui, incepand de marti, 20.000 de refugiati afgani, gratuit, pentru a-i ajuta sa se restabileasca in alte parti ale lumii, informeaza News.ro . Seful companiei a declarat ca decizia a fost luata ca raspuns la „una dintre cele mai mari…

- In ultimii ani, cerințele stricte ale standardelor de frumusețe promovate de mass-media au fost adesea criticate. Femeile, mult prea slabe, au dominat reclamele televizate și prezentarile caselor de moda, iar fetele și baieții, adolescenții, au preluat aceste idealuri nerealiste de frumusețe. Descopera…

