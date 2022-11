Stiri pe aceeasi tema

- La propunerea Guvernului, Parlamentul a adoptat Hotararea privind prelungirea starii de urgența in Republica Moldova cu 60 de zile, incepand cu 7 octombrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- In cadrul celei de-a treia ediții a evenimentului Daddy Daughter Charity Ball, organizat in acest an in sprijinul asociației OvidiuRO, 50 de tați și fiicele lor de toate varstele și-au unit forțele pentru a dota bibliotecile din gradinițele in care invața copiii fara posibilitați materiale din zone…

- Procurorul desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor, Victor Furtuna a terminat urmarirea penala in privința Procurorului General suspendat, invinuit pe trei capete de acuzare. Mai exact, Procurorului General suspendat i se imputa savarșirea infracțiunilor de abuz de serviciu, corupere pasiva și falsul…

- Procurorii au descins, astazi, cu perchezitii la domiciliul fostei deputate BCS, Alla Dolinta. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de procurora responsabila pentru comunicare cu mass-media, Mariana Cherpec.

- Procuratura Anticorupție a anunțat astazi ca a demarat procedura de finalizare a urmaririi penale in lipsa invinuitului Vlad Plahotniuc in dosarul denumit generic „Frauda bancara”. Potrivit Procuraturii, in acest sens, la 22 august curent, procurorul de caz a inaintat un demers judecatorului de instrucție…

- Una din cele 7 persoane care la 16 iulie au parasit teritoriul Republicii Moldova in scopul eschivarii de la urmarirea penala a fost reținuta de catre organul de urmarire penala al Centrului Național Anticorupție pentru un termen de 72 ore, informeaza Procuratura Anticorupție.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale a reluat urmarirea penala intr-un episod al dosarului „frauda bancara”, care vizeaza Banca Sociala, in privința caruia urmarirea a fost clasata in iunie 2021.