Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, fac joi 17 perchezitii la persoane banuite de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Acestea ar fi indus in eroare mai multe societati de asigurare, pentru a obtine despagubiri. „La data…

- Politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 17 perchezitii la persoane banuite de inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Acestea ar fi indus in eroare mai multe societați de asigurare, pentru a obține despagubiri. La data de 3 iunie…

- Politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 17 perchezitii la persoane banuite de inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Acestea ar fi indus in eroare mai multe societați de asigurare, pentru a obține despagubiri. Potrivit…

- Polițiștii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba- Iulia, efectueaza 4 percheziții la persoane banuite de savarșirea unor infracțiuni de inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Folosindu-se de o factura falsa, ar fi incasat peste 70.000 lei, de la o societate…

- In aceasta dimineața, politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 10 perchezitii la persoane banuite de savarșirea unor infracțiuni de fals și uz de fals. La data de 20 mai 2021, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din…

- Politistii si procurorii din judetul Alba fac, joi, zece perchezitii la persoane suspectate ca au folosit fise medicale false pentru preschimbarea permiselor de conducere, informeaza News.ro . ”La data de 20 mai 2021, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului…

- Polițiștii au descins, joi dimineata, la adrese din Bucuresti si din judetul Ilfov, pentru a pune in aplicare mai multe mandate de aducere, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro. Politia Capitalei – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub…

- Un numar de 11 percheziții sunt in derulare, in mai multe județe, la persoane banuite ca ar fi desfașurat activitați directe de producere de țigarete și comercializarea tutunului și produselor din tutun, cu incalcarea normelor prevazute de Codul Fiscal. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații…