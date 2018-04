Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul unei societati din Piatra Neamt a fost retinut de politistii Serviciului de investigare a criminalitatii economice fiind banuit de o evaziune fiscala de 650.000 lei. Purtatorul de cuvant al Politiei Neamt, subinspectorul Elena Bulgarea, a declarat, miercuri, presei ca barbatul in varsta…

- Peste 30 de perchezitii au fost efectuate miercuri pe raza judetelor Gorj, Mehedinti, Teleorman, Ialomita, Ilfov si a municipiul Bucuresti, la sediile unor societati comerciale si locuintele mai multor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de peste 9.000.000 de lei, prin evaziune fiscala si spalarea…

- Opt persoane, din 18 audiate miercuri intr-un dosar de evaziune fiscala si delapidare, au fost retinute de politistii Serviciului pentru Investigarea Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Alba, urmand sa fie prezentate joi procurorilor pentru dispunerea masurilor legale.Purtatorul de cuvant…

- Un chinez cu afaceri in județul Buzau este cercetat pentru evaziune fiscala și spalare de bani. El a ajuns in atenția anchetatorilor dupa ce, in mai puțin de doi ani, in perioada decembrie 2009 – ianuarie 2011, a produs statului un prejudiciu uriaș, de peste 5.000.000 de lei. Ofițerii Serviciului de…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri.Potrivit Politiei Romane, la data de 14 martie a.c., politistii Servicului…

- Polițiștii au demarat, marți dimineața, 89 de percheziții pe raza a 23 de județe și in Municipiul București la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu piese auto. La data de 6 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare…

- La aceasta ora, politistii efectueaza 89 de perchezitii pe raza a 23 de judete si in Municipiul Bucuresti la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto.La data de 6 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare…

- In cursul diminetii, 20 februarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 15 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Arges, intr un dosar…