Descinderi ale procurorilor într-un dosar care vizează eliberarea de certificate false de vaccinare anti-COVID Procurorii prahoveni fac joi mai multe descinderi intr-un dosar in care mai multe persoane sunt suspectate ca le-au fost eliberate certificate false care atesta vaccinarea anti-COVID in centre din mediul rural si urban,din judet. Ancheta in acest caz a inceput in vara a acestui an, au declarat surse judiciare, dupa ce, in prima faza, a existat suspiciunea ca asistenti medicali au eliberat certificate false de vaccinare COVID intr-un centru de vaccinare din zona comunei Ciorani. Ancheta a scos la iveala indicii conform carora astfel de practici ar fi fost aplicate si in alte centre de vaccinare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

