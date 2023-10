Stiri pe aceeasi tema

- Deși termenul de finalizare a lucrarilor de renovare a unui numar de șapte strazi din municipiul Sfantui Gheorghe este sfarșitul acestui an, firmele contractante au lucrat cu spor, in cursul acestei saptamani, pentru ca pe acestea sa se poata circula in bune condiții luni, 11 septembrie, in prima…

- In cadrul primei editii a proiectului national „Noaptea Muzeelor la Sate”, Muzeul National al Carpatilor Rasariteni din Sfantu Gheorghe (MNCR) a organizat sambata, 1 septembrie 2023, evenimentul „Acasa la Romulus Cioflec”, la care a fost prezenți, in calitate de invitați de onoare, doi dintre membrii…

- Ziua Limbii romane a fost sarbatorita joi, 31 august a.c, prin activitați culturale desfașurate la Sfantu Gheorghe și Intorsura Buzaului, și un concurs de recitari derulat on-line, de Asociația GRIT, ai carui caștigatori au fost premiați in Sala de festivitați UNIREA din orașul Covasna. La Centrul…

- O instalatie de lumini reprezentand o colonie de licurici va fi expusa luna viitoare in parcul central din municipiul Sfantu Gheorghe, sub genericul „Minunile copilariei”, au anuntat, luni, autoritatile locale. Potrivit acestora, instalatia Firefly Fields este compusa din 120 de leduri si va putea fi…

- Fotograful Mate Bence din Ungaria, unul dintre cei mai de succes fotografi de natura din lume, va reveni luna viitoare la Sfantu Gheorghe pentru a sustine o prelegere legata de profesia si pasiunea sa. Autoritatile locale au anuntat, miercuri, ca au fost puse in vanzare biletele pentru conferinta ce…

- Mai multi angajati ai Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Covasna au pichetat, in cursul zilei de miercuri, sediile organizatiilor judetene ale PSD si PNL din Sfantu Gheorghe, in semn de protest fata de proiectul de ordonanta de urgenta care propune o serie de masuri…

- Sambata, 19 august, de la ora 19:30, in Piața Centrala din Sfantu Gheorghe va avea loc vernisajul expoziției de amploare a fotografului de natura de renume mondial Mate Bence, intitulata „Vanatoare fara sange”. Pentru prima data in Romania, expoziția va putea fi vizitata la Sfantu Gheorghe in perioada…

- Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a calificat in play-off-ul Europa Conference League dupa victoria cu 1-0 (0-0) cu FC Aktobe obtinuta joi seara, pe Stadionul Aktobe Ortalik din Aktobe, in mansa secunda a turului al treilea preliminar al competitiei. Partida a inceput in nota de dominare…