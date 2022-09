Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Liviu Bratescu sustine ca liberalii detin suficiente mandate in Consiliul Judetean Iasi pentru a nu forma o majoritate cu PSD, el cerandu-i sefului social-democrat Maricel Popa sa fie preocupat de filiala sa si sa lase grija care-l framanta fata de PNL. Liviu Bratescu a scris, marti seara,…

- Elevii ar putea beneficia de tichetele sociale de 500 lei pentru rechizite, haine, incalțaminte și in noul an școlar. Una din condiții este depunerea cererilor la primarie in cazul copiilor de gradinița și la secretariatul școlii pentru elevi. Astpentru asta, trebuie depuse cereri incepand din prima…

- Forumul Educatiei pentru dezbaterea noilor legi integrate in proiectul „Romania Educata" a avut loc sambata, la Iasi. Au participat in jur de 300 de persoane la eveniment, iar transmisia online a fost urmarita, in direct, de aproximativ 60 de persoane. La dezbatere au participat: ministrul Educatiei,…

- N.Dumitrescu Pentru orice localitate, modernizarea unei scoli reprezinta, pe de o parte, faptul ca acea comunitate are viitor, dar și ca procesul de invațamant este de calitate. Pe aceste principii s-a bazat și conducerea Primariei Boldești-Scaeni, care a trecut pe agenda prioritaților construirea unui…

- REȘIȚA – Ediția din acest an a Cupei Reșița se va desfașura la finalul acestei saptamani și va conta pentru a doua etapa de coeficient 2 a sezonului! Federația Romana de Automobilism Sportiv și Clubul Sportiv Auto Blic Brașov au pregatit un program care sa-i aduca la start și pe piloții divizionarei…

- RACAȘDIA – Alesii locali din comuna au decis recent ca elevii, tinerii si sportivii de la AS „Vointa“ sa foloseasca gratuit terenul de sport multifunctional! O veste buna pentru copii si tinerii din comuna condusa de primarul Mirco Ilie Lechici. Zilele trecute, consilierii locali din comuna Racasdia…

- Elevii care au obținut media 10 la evaluarea naționala și cei care vor avea aceeași medie la examenul de bacalaureat vor fi premiați de Consiliul Județean. Festivitatea de premiere va avea loc in cadrul ședinței ordinare a lunii iulie. „Media 10 la Evaluarea Nationala, un ideal atins anul acesta de…