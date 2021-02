Stiri pe aceeasi tema

- Piata locala de capital a evoluat frumos atat din punct de vedere al lichiditatii, cat si al valorii companiilor listate, a declarat, luni, Radu Hanga, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta de presa dedicata aniversarii a 10 ani de la listarea Fondului Proprietatea (FP) pe…

- Cele doua asociatii arata ca sustin dezvoltarea pietei de capital romanesti, iar statele se pot dezvolta sustenabil daca au o piata de capital puternica, lichida si diversificata. ”Listarea unor participatii minoritare in companiile de stat nu ar atinge nevoia de protejare a intereselor nationale in…

- Pandemia Covid-19 si promovarea pietei de capital romanesti la statutul de piata emergenta sunt cele doua evenimente majore pentru piata de capital din Romania, care a avut un an extraordinar, potrivit presedintelui Bursei de Valori Bucuresti, Radu Radu Hanga. Foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO…

- Impact Developer & Contractor anunța incheierea cu succes și in mod anticipat a plasamentului privat de obligațiuni corporative intermediat de TradeVille. Obligațiunile emise in cadrul plasamentului privat derulat in perioada 11 – 21 decembrie (simbol IMP26E) sunt denominate in EUR, au scadența la 6…

- În mod normal, atunci când se listau titlurile de stat cumparate de români, Ministerul Finanțelor și Bursa de Valori București faceau asta public printr-un eveniment la care și ministrul de resort facea câteva declarații în cursul dimineții. Adica un soi de lauda cu marea…

- Inceputul lunii decembrie a fost promitator pentru Bursa de Valori Bucuresti, in conditiile in care volatilitatea indicilor s-a redus semnificativ, iar mai multe companii private si-au indreptat ochii spre oportunitatile de finantare oferite de piata de capital, potrivit unui analize realizate de Autoritatea…

- ”Patria Bank (PBK) a listat marti, la Bursa de Valori Bucuresti(BVB) a doua emisiune de obligatiuni subordonate (PBK28E), prin care a atras 8,2 milioane de euro de la investitori”, arata un anunt al bancii. Obligatiunile au fost listate pe piata reglementata administrata de BVB. Aceasta este a doua…

- Reprezentanții Bursei de Valori și ai companiilor prezente in piața de capital sunt increzatori in perspectivele oferite și, deși volatilitatea a fost mare, anul 2020 a adus multe oportunitați. Pentru a dezvolta piața este esențial sa creștem comunitatea locala de investitori și sa aducem cat mai multe…