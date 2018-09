Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul Opoziției, la inceputul anului școlar: Din 6.200 de unitati scolare, peste 2.000 de școli nu au autorizații sanitare și aproape 4.000 nu au avize ISU, a transmis deputatul Marilen Pirtea, președinte al Comisiei pentru Educație și Cercetare a PNL. ”Școala nu este o prioritate pentru cei de la…

- Precizarile MEN privind erorile din manualele de Biologie pentru clasa a VI-a Avand in vedere greselile sesizate in cele doua manuale scolare aferente disciplinei de BIOLOGIE (clasa a VI-a), Ministerul Educatiei Nationale aduce urmatoarele clarificari: Variantele digitale corectate ale acestor doua…

- Variantele digitale corectate ale celor doua manuale de Biologie de clasa a VI-a, in care au fost sesizate greseli, vor fi postate pe platforma manuale.edu.ro. Ministerul Educației anunța ca pentru școli va fi realizata o erata tiparita. Greșeli grave in manualul de Biologie de clasa a VI-a . Inima…

- De anul acesta manualele digitale nu vor mai fi si pe CD, ci doar vor fi incarcate pe platforma. Manualele digitale vor fi adaptate pentru copii cu cerinte speciale cu ajutorul Asociatiei nationale a interpretilor autorizati in limbaj mimico-gestual, a afirmat, intr-o conferinta de presa, directorul…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) solicita Editurii Didactice si Pedagogice (EDP) sa retipareasca manualul de Geografie pentru clasa a VI-a si sa suporte toate costurile. Pana cand noile manuale vor fi trimise in scoli, profesorii si elevii vor putea folosi manualul corectat in varianta digitala.…

- Manualele de Geografie pentru clasa a șasea vor fi retiparite. Decizia a fost luata in contextul in care in peste o suta de mii de exemplare au fost descoperite greșeli. Editura Didactica si Pedagogica va suporta costurile pentru retiparirea manualelor de Geografie pentru clasa a VI-a, relateaza digi24.ro…

- Manualul de geografie plin cu erori va fi corectat, anunța Ministerul Educației. Greșelile grave aparute in ediția online vor fi remediate, iar pentru ediția de print va fi adaugata o erata la manual astfel ca la inceputul școlii elevii de clasa a VI-a sa poata invața informațiile corecte. Mai mult,…

- Dupa decizia Curtii Constitutionale, publicata in Monitorul Oficial pe 31 mai 2018, in care se precizeaza ca reorganizarea Regiei Editurii Didactice si Pedagogice (EDP) in societate pe actiuni este neconsitutionala, Guvernul a dat Ordonanta de urgenta pentru legalizarea statutului acesteia. EDP a devenit…