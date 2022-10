Stiri pe aceeasi tema

- Frigidere neigienizate, produse depozitate necorespunzator, etichete menite sa-i induca in eroare pe clienți. Sunt doar cateva dintre neregulile constatate de inspectorii ANPC, in urma unor ample controale efectuate in Piața Centrala din Buzau. Potrivit reprezentanților ANPC, Comisariatele Județene…

- Comisariatele Județene pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Buzau, Galați și Vrancea au realizat o serie de acțiuni, saptamana trecuta, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in magazinele din Piața Centrala din municipiul Buzau, ca parte a unei acțiuni…

- In ziuaCutremur cu magnitudinea de 4.2, la adancimea de 146km in Romania, 13 Septembrie 2022 la ora 05:50:15 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 57km E de Brasov, 71km N de Ploiesti, 121km S de Bacau, 125km N de…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe Richer s-a produs marti dimineata, la ora locala 5:50, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut intensitate II si s-a inregistrat…

- Suprafata agricola totala afectata de seceta s-a extins la 462.059 hectare (ha) in 35 de judete si zona municipiului Bucuresti, in crestere cu 4.629 hectare fata de raportarea de joi, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Principalele culturi afectate sunt: grau si triticale…

- Meteorologii au emis marți o avertizare Cod galben de canicula pentru 16 județe din țara. Restul țarii va fi sub avertizari de vreme rea. Potrivit ANM, Codul galben de canicula vizeaza județele Galați, Vrancea, Dolj, Olt, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Dambovița, Prahova, Ilfov, Buzau, Braila, Ialomița,…

- In ziua de 02 August 2022, la ora 06:59:59 ora locala a Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 143km., anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului Incdfp.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…