Derby-ul local: HC Dobrogea Sud II - CS Medgidia, meci la Constanta in Divizia A (galerie foto)

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud s a reunit in aceasta seara, in Sala Sporturilor din Constanta, pentru primul antrenament din 2020.De la reunire au absentat noua jucatori, convocati la loturile nationale, insa printre cei prezenti, sub comanda antrenorilor Djordje Cirkovic, George Buricea…

- Campioana CS Arcada Galati a invins vicecampioana ACS Volei Municipal Zalau cu scorul de 3-1 (25-21, 25-22, 19-25, 25-18), sambata, pe teren propriu, in etapa a 8-a a Diviziei A1 la volei masculin. Niels Klapwijk a reusit 17 puncte pentru Arcada, iar Julian Bissette a adaugat 14. Gabriel…

- Ziarul Unirea FOTO: Volei Alba Blaj – Știința Bacau 3-0 | Campioana domina autoritar Divizia A1, cu maximum de puncte Volei Alba Blaj, campioana Romaniei, a trecut in Sala „Timotei Cipariu”, in derby-ul Diviziei A1, 3-0 (25-19, 25-22, 25-13), de Știința Bacau, meciul contand pentru etapa a 9-a a Diviziei…

- Ziarul Unirea Dinamo București – Volei Alba Blaj 0-3, in derby-ul Diviziei A1! Campioana, maximum de puncte dupa 8 etape! Volei Alba Blaj, campioana Romaniei, a trecut de derby-ul Diviziei A1, 3-0 (25-23, 29-27, 25-21), in deplasare cu Dinamo București. S-au infruntat doua echipe ce nu au cunoscut gustul…

- Cele doua reprezentante ale judetului Constanta in seria B din Divizia A de handbal masculin, HC Dobrogea Sud II Constanta si CS Medgidia, joaca pe teren propriu duminica, 24 noiembrie, in etapa a 11 a de campionat.CS Medgidia locul 1, cu 21 de puncte intalneste, de la ora 18.00, ultima clasata, CSM…

- Etapa a 7-a a Diviziei A1 la volei feminin a programat, sambata, la Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei” din Medgidia, intalnirea dintre echipa locala si CS Universitatea Cluj. Partida a consemnat la final prima victorie in primul esalon al voleiului feminin romanesc pentru formatia CS Medgidia, fetele…

- CS Stiinta Bacau a invins-o pe CSM Lugoj cu scorul de 3-0 (25-16, 25-14, 25-13), sambata, in deplasare, in etapa a 7-a a Diviziei A1 la volei feminin. Nou-promovata CS Medgidia a reusit prima sa victorie, 3-0 (25-17, 25-18, 25-18) cu CS "U" NTT Data Cluj. FC Arges a trecut de CS Rapid Bucuresti cu 3-2…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta locul 11, cu 7 puncte, in Liga Nationala sustine sambata, 2 noiembrie, de la ora 14.30, meciul din 16 imile de finala ale Cupei Romaniei, intalnind in deplasare CSU Galati locul 3, cu 6 puncte, in seria A din Divizia A . In aceeasi faza a competitiei,…