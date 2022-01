Stiri pe aceeasi tema

- Benfica Lisabona s-a calificat in finala Cupei Ligii portugheze de fotbal, dupa ce a invins formatia Boavista Porto cu scorul de 3-2, la loviturile de departajare, marti seara, la Leiria, in prima semifinala a competitiei, conform Agerpres. Scorul a fost egal, 1-1, la finalul celor 90 de minute,…

- Mijlocasul constantean Alexandru Cicaldau a marcat un gol pentru Galatasaray, insa echipa sa a fost invinsa, cu scorul de 1-2 (1-0), de Trabzonspor, intr-o partida disputata la Istanbul, contand pentru etapa a 23-a a campionatului de fotbal al Turciei. Cicaldau a deschis scorul in min. 31, din penalty,…

- Echipa Chelsea Londra si-a validat bietul pentru finala Cupei Ligii engleze de fotbal, invingand in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Tottenham Hotspur, miercuri seara, in mansa secunda a semifinalelor competitiei, conform Agerpres. Invingatoare cu 2-0 in meciul tur, disputat in data de 5 ianuarie…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic s-a antrenat, ieri , la Melbourne Park, a doua zi dupa victoria in justitie, insa participarea sa la Australian Open este in suspans, Guvernul australian putand sa-i anuleze din nou viza. El a fost vazut incalzindu-se la sala de forta inainte de a intra intr-o zona rezervata…

- Final extraordinar de an: zlatneanul Andrei Marginean, doua goluri in meciuri consecutive pentru ACR Messina! Final de senzație al anului pentru Andrei Marginean, mijlocașul originar din Zlatna. Fotbalistul in varsta de 20 de ani a marcat in doua randuri, la trei zile distanța, in doua meciuri consecutive,…

- Andrei Chindriș, omul pe care Iftime cerea macar un milion de euro, a fost cedat la Santa Clara pentru doar 120.000 de euro. Plus 70% dintr-un viitor transfer, asta doar daca jucatorul va fi cedat pana vara viitoare. Moldovenii iși fac speranțe dupa debutul cu gol impotriva lui FC Porto, in Cupa Portugaliei.…

- AC Milan are o singura varianta de luat în calcul cu FC Porto, miercuri, 3 octombrie, ora 19:45, pe teren propriu. Duelul face parte din Grupa B a Champions League.Trupa de succes în Serie A, unde duce o lupta la baioneta cu Napoli, AC Milan sufera în Liga Campionilor. Ar…