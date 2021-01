Stiri pe aceeasi tema

- Liga Nationala de handbal feminin a revenit in aceasta saptamana, dupa doua luni de pauza, turneul din cadrul etapei a VII-a fiind programat la Brasov, in Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibasi”. Sapte jocuri au fost programate in cadrul turneului de la Brasov, avand in vadere ca formatia Crisul…

- Activ Prahova Ploiesti – CS Dacia Mioveni 2021, astazi, ora 13.15 Petre Apostol Dupa o pauza de doua luni, ca urmare a desfasurarii Campionatului European si a perioadei cu Sarbatorile de Iarna, Liga Nationala de handbal feminin – Liga Florilor – se reia, astazi si maine fiind programate meciurile etapei…

- Cel mai greu meci pe care, poate, l-ar fi putut arbitra si nu numai la acest turneu final! Cuplul Simona Stancu – Cristina Nastase va conduce semifinala Campionatului European de handbal feminin, socul nordic dintre reprezentativele Norvegiei si Danemarcei! Partida are loc vineri seara, de la ora 21.30,…

- min. 21, 1-1: UTA a restabilit egalitatea prin Buhacianu, care a reluat cu capul o centrare venita dintr-un corner de pe dreapta. Bancu a acuzat și o impingere din parta aradeanului, motiv pentru care a sarit pe sub minge. min. 19: Bancu l-a angajat pe Ofosu cu o pasa in adancime, dar acesta a fost…

- min. 13, 0-1: gooool Știința! Cicaldau a șutat perfect, pe jos, de la 17 metri, la colțul din stanga, dupa o centrare a lui Barbuț și o pasa a lui Mamut. min. 11: jucatorii Craiovei au pus presiune pe defensiva gazdelor, avand doua cornere finalizate periculos. min. 8: Ursu a șutat mult peste poarta,…

- Start de partida. Vicecampioana Romaniei, Universitatea Craiova , intalnește astazi, de la ora 19.00, pe stadionul „Francisc Neuman“ din Arad, pe UTA. Partida cu „Batrana doamna“ inchide etapa a 13-a din Liga 1 și va fi arbitrata de Marius Avram (București). Acesta va fi ajutat la cele doua linii de…

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a anunțat brigada care va oficia partida UTA Arad – Universitatea Craiova. Astfel, centralul intalnirii de pe stadionul „Francisc Neuman“ va fi Marius Avram (București). Acesta va fi ajutat la cele doua linii de Mircea Orbuleț (București), respectiv Marius Badea (Valcea).…

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a anunțat brigada care va oficia partida UTA Arad – Universitatea Craiova. Astfel, centralul intalnirii de pe stadionul „Francisc Neuman“ va fi Marius Avram (București). Acesta va fi ajutat la cele doua linii de Mircea Orbuleț (București), respectiv Marius Badea (Valcea).…