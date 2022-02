Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, astazi, ca o consolidare a Flancului estic „este necesara independent de evolutiile actuale de securitate”, dar nu e de acord nici cu remarcile care au amintit de concepte depașite ca sferele de influența. „Am remarcat in discutiile de astazi, pozitia…

- Boris Johnson se afla marți in Ucraina, dupa ce l-a avertizat pe Vladimir Putin pentru a evita o „varsare de sange in Europa”. „Ceea ce ii voi spune președintelui Putin, așa cum am mai spus, este ca cred ca cu toții trebuie sa ne dam inapoi cu un pas. Cred ca Rusia trebuie sa se retraga. Cred ca o…

- Militari ucraineni in tinuta de camuflaj de iarna, alb cu negru si blanuri, s-au anternat in folosirea unor rachete antitanc (NLAW, Next generation Light Anti-tank Weapon) livrate de catre Marea Britanie in cadrul unui efort occidenal de a ajuta Ucraina sa se apere in cazul unei invazii a Rusiei,…

- ”Statele Unite si UE lucreaza impreuna pentru aprovizionarea continua, suficienta si in timp util a UE cu gaze naturale din diverse surse de pe tot globul, pentru a evita socurile de aprovizionare, inclusiv cele care ar putea rezulta dintr-o noua invazie rusa a Ucrainei”, au spus acestia intr-o declaratie…

- Kremlinul a acuzat luni (24 ianuarie) Statele Unite și aliații sai de escaladarea tensiunilor Est-Vest cu „isterie”. NATO planuiește sa intareasca forțele de securitate la granița Ucrainei. Rusia acuza Occidentul de „isterie” Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca probabilitatea…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…

- „Vor fi abordate o serie de teme, inclusiv viitoarele interactiuni diplomatice cu Rusia", a declarat miercuri Emily Horne, purtatorul de cuvant al Consiliului National pentru Securitate Nationala, o entitate din cadrul Presedintiei SUA. Vladimir Putin a solicitat conversatia telefonica, iar presedintele…

- Comandatul suprem al trupelor aliate din Europa, generalul Tod Wolters, a sugerat ca NATO ar trebui sa stabileasca o prezența militara in Bulgaria și Romania dupa concentrarea armatei Rusiei in apropierea graniței cu Ucraina, a informat sambata ziarul german Der Spiegel, preluat de agenția Reuters .…