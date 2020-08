Der Spiegel: Inaugurarea noului monument naţional. Dorul lui Viktor Orbán de o nouă Ungarie Mare La Budapesta Viktor Orbán a inaugurat “Monumentul apartenentei nationale&". Acesta evoca Ungaria Mare farâmitata. Premierul este constient de forta de mobilizare a acestui simbol.



O rampa lunga de 100 de metri care duce în jos, în stânga si în dreapta ziduri de granit, în care sunt daltuite numele a 12.537 de localitati, iar la capat, în adânc, un imens bloc de granit format din sapte fragmente separate de spatii înguste si în mijlocul lor o flacara vesnica. Asa arata monumentul national al Ungariei din inima Budapestei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Diverse ipostaze in care sunt surprinsi soferii romani pe drumurile patriei si nu numai starnesc involuntar rasul, dupa ce fotografii relevante ajung in spatiul virtual, asa cum arata un articol din Adevarul. Astfel, din cand in cand, pe Facebook apar instantanee cu diverse animale, altele…

- Protest la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfant din centrul Capitalei. Unionistii care au mers sa depuna flori la bustul domnitorului, astazi, cand se implinesc 516 ani de la moartea luptatorului, s-au aratat indignati ca cei de la putere fac pe ascuns ceremonia de comemorare

- Autor: Valer MARIAN Un discurs delirant, radical si amenintator Cu ocazia recentei comemorari a unui centenar de la incheierea Tratatului de la Trianon, prin care, potrivit afirmatiilor sale, Ungaria istorica a pierdut aproape 3/4 din teritoriu (72%) si aproape 2/3 din populatie (64%), seful guvernului…

- CHIȘINAU, 17 iun. - Sputnik. Potrivit ofițerului de presa al Poliției Capitalei, Natalia Stati, oamenii legii au fost anunțați la ora 11:42 ca in incinta Judecatoriei Chișinau cu sediul in sectorulu Centru, de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant, s-ar afla un obiect explozibil. © Sputnik /…

- Pe 4 iunie se implinesc 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, care a consfintit noile granite ale Ungariei dupa destramarea Imperiul Austro-Ungar. Pentru Romania, e motiv de sarbatoare, pentru Ungaria e motiv de comemorare. Parlamentul de la Budapesta a adoptat o declaratie prin care solicita…

- CHIȘINAU, 30 mai - Sputnik. Ion Ceban a scris pe pagina sa de Facebook ca reparația trecerii subterane din strada Alecu Russo va incepe saptamana viitoare și va dura o luna și jumatate. Lucrarile de demontare si evacuare a unitatilor de comert sunt aproape de sfarșit. Primarul anunța ca pasajul subteran…