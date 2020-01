Der Spiegel: Guvernarea lui Borisov nu are nicio legătură cu statul de drept Ramâne o enigma modul în care Comisia Europeana a ajuns la o evaluare pozitiva privind Bulgaria în raportul legat de Mecanismul de Cooperare și Verificare și a promis pentru prima data eventuala încetare a acestuia pentru Bulgaria. În orice caz, realitatea din Bulgaria este foarte diferita, iar stilul de conducere al premierului Borisov nu are nicio legatura cu statul de drept. Asta scrie revista germana Der Spiegel în articolul "La capatul UE", în care explica faptul ca Bruxelles-ul intenționeaza sa elimine unul dintre ultimele instrumente ale… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

