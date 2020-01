Stiri pe aceeasi tema

- Durata "destul de mare" a anchetelor in cauzele economico-financiare si blocajul in care a ajuns Politia Judiciara sunt cateva dintre vulnerabilitatile identificate de catre Gabriela Scutea, propusa pentru numirea in functia de procuror-sef al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, spune ca actualul guvern "nu va reusi sa duca la bun sfarsit nicio reforma consistenta" pentru ca nu exista o majoritate in Parlament pentru acest lucru. El afirma ca i-a sugerat premierului Ludovic Orban sa vina cu propunerile de reforme in Parlament, iar daca nu exista…

- Situatia conturilor detinute de catre Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA a revenit la normal, anunta Ministerul Transporturilor intr-un comunicat remis Adevarul, in care precizeaza ca executorul care il reprezinta pe Viorel Micula a depus la Eurocontrol cererea de ridicare…

- Deputatul PSD Nicolae Bacalbașa și liderul deputaților PNL, Florin Roman, si-au aruncat injurii miercuri, in sedinta de plen, la dezbateri.Bacalbașa: ”Vreau sa spun ca data trecuta cand nu a vrut sa plece 10 minute de la microfon, mirosea violent a alcool. Acum nu l-am mai mirosit, nu stiu,…

- Asociatia pentru Reducerea Riscului Seismic afirma ca predictia seismica nu este posibila inca din punct de vedere stiintific, acest fapt "fiind asumat" de catre cercetatorii in domeniu si "toate entitatile stiintifice oficiale din lume". "Avand in vedere informatiile preluate in ultima perioada de…

- Deputatul USR de Bistrita-Nasaud, Cristina Iurisniti, a criticat-o vineri, intr-o conferinta de presa, pe Monica Anisie pentru declaratia sa ca nu ar avea ce sa faca in acest moment cu o alocare de 6% din PIB pentru educatie, dar si pentru angajarea unui fost impresar sportiv pe postul de consilier…

- Polițiștii valceni din Dragoești au desfașurat o acțiune de prevenire la scoala din localitate, cu tema „Droguri ilegale, efecte, consecințe” – „Alegeri”.Dezbaterea a fost una interactiva. Toate persoanele prezente au interacționat atat cu polițiștii, cat și cu medicul specialist psihiatru, invitat…