Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, ca Guvernul a alocat 175 de milioane de euro pentru inceperea in bune conditii a cursurilor scolare, dintre care 100 de milioane de euro, pentru achizitionarea de tablete pentru elevi. "Azi am finalizat ordonanta de urgenta, dupa avizul Consiliului Legislativ,…

- Premierul a fost intrebat, intr-o conferinta de presa sustinuta duminica la Prefectura Gorj, care este situatia pentru inceputul scolii in conditiile in care Executivul nu poate asigura masti de protectie pentru toti copiii si profesorii. „Obiectivul nostru este acela de a asigura cele mai…

- Proiectul se afla in dezbatere publica și a fost publicat pe site-ul Ministerului Sanatații . Școala incepe pe 14 septembrie, iar anul școlar 2020-2021 incepe pe 1 septembrie. “Masurile esențiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/limitarea pe cat posibil a imbolnavirii, includ: –…

- Procedurile privind organizarea inceperii noului an scolar vor fi finalizate in maximum 10 zile, a anuntat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban. De asemenea, Guvernul vrea sa stabileasca un cadru in care profesorii sa-si imbunatateasca performanta in lectiile online iar fiecare scoala va trebui sa aiba…

- Procedurile privind organizarea inceperii noului an scolar vor fi finalizate in maximum 10 zile, a anunțat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban. De asemenea, Guvernul vrea sa stabileasca un cadru in care profesorii sa-și imbunatațeasca performanța in lectiile online iar fiecare școala va trebui sa aiba…

- Legea privind carantina intra in vigoare, marti, la trei zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial. Pentru adopta actele administrative si normative necesare pentru punerea in aplicarte a masurilor cuprinse in lege, premierul Ludovic Orban are intalniri cu ministrii de resort, dar si cu toti prefectii…

- Pe zi ce trece, devine tot mai evident faptul ca guvernanții prezinta informațiile despre pandemie intr-un mod defectuos, atat cu privire la noile cazuri de imbolnaviri, cat și in ceea ce privește testarea populației. Datele prezentate de Orban constituie un amestec contradictoriu, menit mai degraba…

- "Masurile economice le vom lua in sedinta de astazi de Guvern (joi, 11 iunie 2020, n.r.). Am sa prelungesc cateva dintre masurile pe care le aveam pana la 25 iunie. In ceea ce priveste popririle, executarile silite pentru companii, persoane fizice vom merge cu ele pana in 25 octombrie si, in acelasi…