Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD și liderul social democraților timișeni intervine in scandalul care a izbcnit intre primarul Timișoarei, Dominic Fritz și președintele Consiliului Județean, Adrian Nica. Cei doi nu s-au ințeles in ceea ce privește o eventuala alianța la nivelul municipiului și al județului și au inceput…

- Victor Ponta l-a nominalizat pe deputatul de Timiș, Alfred Simonis ca fiind unul dintre vinovații ridicarii imunitații parlamentare lui Nicolae Banicioiu. Simonis reacționeaza și spune insa ca PSD nu se mai face scut in fața justiției așa cum se intampla pe vremea cand partidul din care face parte era…

- Românkii ar putea beneficia de un nou tip de pensie. Aceasta se numește pensie ocupaționala și poate fi acordata în anumite condiții. care sunt aceste condiții? Cine va putea beneficia de noul tip de pensie? Pensia ocupaționala…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 3.920 de cazuri noi, iar bilantul persoanelor infectate, de la inceputul pandemiei, a ajuns la 180.388. Pana acum s-au vindecat peste 130.000 de persoane. Au decedat insa 5.872, ultimele 60 au fost raportate de ieri pana azi. In momentul de fața 749 de pacienți…

- Primarul Lugojului, Francisc Boldea si-a dat demisia din functia de presedinte al PSD Lugoj si vicepresedinte al PSD Timis. Anuntul a fost facut de catre presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, care sustine ca in cateva zile va avea o intalnire cu social-democratii de la Lugoj si va stabili cine preia…

- Cornel Samartinean a renunțat la funcția de președinte al PMP Timiș, in urma rezultatelor obținut de PMP la alegerile din 27 septembrie. ”Ieri in sedinta CEN Bucuresti am luat decizia sa imi depun demisia din calitatea de Președinte PMP Timiș. Aceasta decizie vine in urma analizei naționale a rezultatelor…

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, il ataca dur pe europarlamentarul Rareș Bogdan, care a promis, in campanie electorala, ca va taia pensiile speciale.Citește și: Avocatul Gheorghe Piperea, mesaj pentru profesori: Daca toți și-ar da maștile jos, NIMENI nu i-ar baga la pușcarie "Nu…

- Partidul Social Democrat Alba cere incetarea mandatului a doi primari din Alba, care au trecut de la social-democrați la PNL, in timpul precampaniei pentru urmatoarele alegeri locale. Mai exact, Adrian Nicolae Mihalțan -primarul din Ohaba și Beniamin Toader primarul din localitatea Poiana Vadului și-au…