Stiri pe aceeasi tema

- Nota de fundamentare la hotararea de Guvern privind PNRR poate fi accesata . „Astazi a fost adoptata hotararea de Guvern privind normele de aplicare ale ordonantei 124/2021 privind fluxurile financiare din PNRR. Este o hotarare de Guvern care practic detaliaza modul in care se vor desfasura aceste…

- Deputatul AUR de Timiș, Stoica Ciprian-Titi acuza intreaga administrație locala timișoreana ca este incapabila sa gestioneze problema caldurii in Timișoara. El spune ca a vorbit inclusiv cu profesori și inventatori și ca soluțiile gasite nu au fost primite de conducerea primariei. Stoica spune ca s-a…

- Proiectul de buget al Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) pentru anul 2022 a primit miercuri un aviz favorabil din partea comisiilor reunite de buget-finante. Membrii comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului au aprobat proiectul de buget cu 21 de voturi "pentru"si…

- Pana la 1 milion de euro pentru firme, finanțare in contextul crizei COVID. Guvernul lanseaza Masura 4.1.1., fosta Masura 3 Autoritațile din Romania incearca sa reia ajutoarele de redresare pentru firme, acordate in contextul crizei generate de COVID și lanseaza in dezbatere o noua masura de finanțare…

- Deputatul liberal Marilen Gabriel Pirtea a anunțat ca va promova un proiect de lege prin care sa fie introdusa in curricula școlara studierea obligatorie a istoriei Revoluției de la Timișoara din 1989 și a schimbarii de regim din Decembrie 1989 in Romania. Potrivit unui comunicat al deputatului PNL…

- Istoria Revoluției din Decembrie 1989: Un deputat dorește sa fie introdusa in curricula scolara studierea obligatorie. Proiectul urmeaza sa fie depus in Parlament Istoria Revoluției din Decembrie 1989: Un deputat dorește sa fie introdusa in curricula scolara studierea obligatorie. Proiectul urmeaza…

- Miniștrii din guvernul premierului propus, Nicolae Ciuca, s-au prezentat in fața colegilor din comisiile parlamentare pentru a spune ce au de gand in mandatul lor. Audierile s-au derulat fara probleme, dat fiind ca guvernul PSD-PNL-UDMR are o majoritate confortabila in Parlament. Iar noii miniștri sunt…

- In urma aprobarii legislative a sistemul garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, consumatorii iși vor putea recupera garanția pentru orice ambalaj de bautura achiziționata și returnata in orice magazin din Romania “Guvernul liberal a aprobat Hotararea de Guvern care reglementeaza…