Stiri pe aceeasi tema

- In weekend, Targu Lapuș a fost capitala dansului romanesc, fiind organizat Festivalul Național de Dans Sportiv. Mai multe cluburi din țara și-au trimis sportivii, dar și cluburile din județ au participat și caștigat medalii. Perechile de la Galactic Dance s-au calificat in 20 de finale și au urcat de…

- Casa de Cultura “Victoria Darvai” din Dragomiresti gazduieste editia a treia a Festivalului National de Folclor “Care om horeste mandru”. Concursul de interpretare vocala se va desfasura in perioada 15 martie – 12 mai. In 15 martie incep inscrierile online, care tin pana in 15 aprilie. In perioada 17-19…

- O echipa formata din opt eleve și doi profesori de la Colegiul Național „Iosif Vulcan” din Oradea va participa la ediția a XVIII-a a Festivalului Național de Teatru in limba spaniola. Acesta se va desfașura la Timișoara, in perioada 8-9 martie.

- FOTO: Festivalul Național „Marțișor Dorohoian”, ediția a XL-a. Concurenții au fost departajați cu greu. Lista caștigatorilor Cea de-a XL-a ediție a Festivalului Național „Marțișor Dorohoian” s-a dovedit pe deplin a fi o ediție speciala. Concurenți buni și foarte buni de pe tot cuprinsul țarii au umplut…

- In perioada 24 – 25 februarie 2024 s-a desfașurat in municipiul Moreni cea de a VIII-a ediție a Festivalului Național de Arte și Tradiții Populare „Dragobete – Morenete” – organizat de Clubul Copiilor Moreni și Școala Art Canto Morena, cu sprijinul financiar al Ministerului Educației Naționale și al…

- Sambata și duminica, respectiv 24 și 25 februarie, la Moreni va avea loc o noua ediție a Festivalului – Concurs național „Dragobete Morenete”. Ajuns la a VIII-a ediție, Festivalul Național de arte și tradiții populare va avea peste 300 de concurenți din țara și invitații speciali de la Ansamblul Țarancuța…

- Deputatul PNL de Suceava Angelica Fador anunța ca in Camera Deputaților a fost votata legea pentru reducerea risipei alimentare. Angelica Fador se numara printre coinițiatorii acestui proiect de lege care vizeaza organizarea la nivel national a activitatii tuturor operatorilor economici din ...

- In perioada in 24-26 mai, la Teatrul Municipal Baia Mare, se va desfasura Festivalul Național de muzica ușoara și populara Insieme Music Festival. Printre membrii juriului se vor regasi artistii AMI, Aurelian Temisan, Crina Mardare, Diana Carlig,Claudiu Bulete, Ionut Roatis, Razvan Marton. Sectiunile…