Deputatul Olteanu cere bani pentru autostrada vasluienilor, de la Tisita la Albita

- Deputatul ALDE de Vaslui, Daniel Olteanu, nu va participa la ședința de la ora 13.00, in care se decide investitura unui nou Guvern. Informația a fost confirmata chiar de președintele partidului. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a confirmat duminica seara ca un deputat ALDE nu vine luni la vot…

- REVOLTATOR… Guvernul Orban, daca va fi investit oficial, se va dovedi cu adevarat dusmanos fata de vasluieni. Suntem in posesia unor documente care demonstreaza, negru pe alb, ca liberalii nu vor sa continue niciun proiect sustinut si promovat de deputatul ALDE de Vaslui, Daniel Olteanu. De parca nu…

- "Probabil saptamana viitoare, am discutat cu domnul Scarlat, vom deschide si tronsonul 3, Lugoj-Deva Lotul 3. Acolo era o problema la cine a conditionat expertiza ca sa putem da drumul la trafic la tablierele unui podet unde practic va fi o interventie de 2-3 zile, cred ca e o problema cum a fost…

- Trei persoane au fost ranite si transportate la spital dupa ce doua autocamioane s au ciocnit si au ricosat in patru autoturisme, pe Autostrada A1 Deva ndash; Nadlac.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier se desfasoara ingreunat, pe a doua banda,…

- Guvernul acorda despagubiri de peste 5,6 milioane lei pentru 642 de proprietati imobile aflate pe amplasamentul autostrazii Bucuresti-Brasov, a anuntat purtatorul de cuvant al institutiei, Nelu Barbu. „Astazi (miercuri, n.r.), la initiativa ministerului Transporturilor, guvernul a aprobat doua hotarari…

- Ziarul Unirea VIDEO. Motocicliști inconștienți, pe contrasens, pe autostrada A1, in zona nodului Saliște. Au fost surpinși de camerele de supraveghere Doi motocicliști au fost surprinși sambata, de camerele de supraveghere de pe autostrada A1, in timp ce se deplasau pe contrasens, in zona nodului Saliște.…

- Ziarul Unirea VIDEO| Autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1: Asociația Pro Infrastructura – Ministrul Transporturilor a continuat sa propage minciuna sfruntata ca tronsonul de 17 km va fi deschis in acest an Autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1: Asociația Pro Infrastructura – Ministrul Transporturilor a…

- Doi buzoieni de 35 și 41 de ani au fost omorați pe loc, noaptea trecuta, pe A1 intre Deva și Ilia. Bogdan Buzea și Nicu Harai aduceau autoturisme din vest. Unul dintre buzoieni conducea o dubița cu platforma, iar celalalt o camioneta care tracta o rulota. Nicu Harai avea 35 de ani și se casatorise in…