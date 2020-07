Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea a venit din partea PSD și a fost susținuta de toate grupurile parlamentare. Comisia juridica va lucra in paralel cu plenul Camerei Deputaților pentru a da un raport care sa treaca, astazi, de votul votul deputaților, dupa care merge la Senat, care este for decizional. Sursa articolului: Inițiativa…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a discutat marti initiativa cetateneasca pentru revizuirea Constitutiei „Fara penali in functii publice”. A fost emis un raport de adoptare pentru aceasta propunere. Initiativa urmeaza sa fie votata, tot marti, de plenul Camerei Deputatilor, prim for sesizat, potrivit…

- USR face un apel catre toate partidele parlamentare sa voteze inițiativa cetațeneasca „Fara penali in funcții publice”. Aceasta este susținuta de peste un milion de romani. Potrivit unui comunicat al...

- UPDATE – Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, la ”Ora prim-ministrului”, in plenul Camerei Deputatilor, ca este semnatar al initiativei ‘Fara penali in functii publice’, mentionand ca PNL sustine orice proiect care include integritatea in exercitarea functiei publice. ‘In ceea ce priveste initiativa…

- Initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei "Fara penali in functii publice" va intra, dupa un an de blocaj, in dezbaterea Camerei Deputatilor, in sesiunea extraordinara din prima jumatate a lunii iulie, a anuntat un comunicat al Uniunii Salvati Romania, care a facut un apel ca aceasta sa nu…

- Printre punctele care vor figura pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare va fi si initiativa de revizuire a Constitutiei „Fara penali in functii publice”, au precizat surse politice pentru „Adevarul”. Propunerea vine in mod surprinzator de la PSD, desi initiativa a fost pornita de USR.

