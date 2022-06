Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a susținut vineri ca tara sa nu impiedica exporturile de grau prin porturile ucrainene, dar a ținut sa precizeze ca cea mai buna solutie ar fi tranzitul prin Belarus. Tot vineri, presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat ca țara sa este dispusa sa permita…

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, crede ca Vlad Chiricheș (32 de ani) este indispensabil pentru prima reprezentativa a Romaniei. Partidele Bosnia - Romania (7 iunie) și Romania - Finlanda (11 iunie) vor fi transmise de Antena 1;Ambele meciuri cu Muntenegru, 4 iunie in deplasare și…

- „Dupa doi ani in care infrastructura rutiera majora (drumuri naționale) din județul Bacau a fost tratata la «..si altele” de catre o conducere a DRPD Iasi cel puțin rau-voitoare, noul director, dl. Ovidiu Mugurel Laicu, si-a propus sa realizeze ceea ce «fostii» n-au vrut sau n-au fost in stare sa faca.…

- Ambulanța Samaritanus va face maine, cu prilejul Targului ONG-urilor, in centrul Tg. Mureșului, o demonstrație practica de prim ajutor și defibrilare. Șeful Ambulanței Samaritanus, Varga Zsigmond, spera ca in acest fel se va demonstra importanța folosirii precoce a defibrilatoarelor in cazul stopului…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus miercuri sanctionarea persoanelor si entitatilor responsabile sau implicate intr-un mod sau altul in masacrele documentate asupra civililor in orasele din apropierea Kievului, precum Bucea, sau in orasul-port Mariupol,

- Presedintele Peru, Pedro Castillo, a propus castrarea chimica obligatorie a violatorilor de minori, masura fiind anunțata dupa ce o fetita de trei ani a fost rapita și violata, iar cazul ei a socat intreaga țara.

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, ii indeamna pe soldații ruși sa depuna armele și sa plece de pe front, pentru a nu fi partași la crime de razboi. Liderul european spune ca UE ar trebui sa ia in considerare posibilitatea de a oferi azil soldaților care vor sa dezerteze de pe campul…

- „Sa fie bine, sa nu fie rau” și armonia globala par a fi principalele direcții in care iși propune sa se inscrie noua grupare politica la acare a aderat, de marți, Viorica Dancila, fost premier și candidat prezidențial din partea PSD. „Este momentul chimiei politice, in care Opoziția iși da mana cu…