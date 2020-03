Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a devenit, astazi, membru PNL si a primit sustinerea Biroului Permanent Judetean al acestei formatiuni pentru a candida la functia de primar. Mihai Chirica ne-a precizat ca va pune in continuare accentul pe reasezarea societatii romanesti pe calea normalitatii europene.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu se va opune sustinerii candidaturii la functia de primar al municipiului Iasi a lui Mihai Chirica, fie ca independent, fie ca membru PNL si ca acesta „nu mai are nicio treaba cu PSD”.

- Liderul filialei municipale a PNL Iasi, deputatul Marius Bodea, acuza Primaria Iasi ca ascunde realitatea privind poluarea din municipiu, denaturand in mod intentionat cifrele indicate de statiile de masurare a calitatii aerului existente in oras.Marius Bodea afirma, pe Facebook, ca sefii…

- Deputatul Marius Bodea, presedintele Organizatiei Municipale Iasi a PNL a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca el va fi candidatul formatiunii politice pentru Primaria Iasi, si a tinut sa infirme zvonurile conform carora primarul Mihai Chirica, acum independent, va candida pentru un nou…

- Doborovolschi si-a anuntat miercuri demisia, printr-o postare pe Facebook. "Am demisionat. Se incheie o etapa frumoasa din viata mea profesionala, pentru care ii multumesc domnului presedinte. Ii multumesc pentru incredere, sustinere si ocazia de a invasa mai mult! Este momentul sa ma pregatesc pentru…