Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Marian Mina, vicepresedintele Comisiei de Transporturi din Camera Deputatilor, il acuza pe ministrul Transporturilor, Catalin Drula, ca "a dublat pretul unui studiu de fezablitate" in cazul CFR SA.

- Presedinta comisiei juridice, senatoarea PNL Iuliana Scantei a respins acuzatiile aduse de catre senatoarea USR PLUS Silvia Dinica, potrivit carora ar face presiune in favoarea unor grupuri de interese imobiliare in cazul legii privind transferul cu titlu gratuit al unor terenuri catre Camera de Comert,…

- "Masura de reducere a numarului de masini mai vechi de 15 ani a fost introdusa in PNRR in ultimele zile, in ultima perioada de negocieri cu Comisia. A fost o recomandare a comisiei. Se va discuta cu Ministerul de Interne, unde se fac inmatricularile, Ministerul Transporturilor si Ministerul Mediului…

- „Nu cred ca e vorba neaparat de taxa, dar de metode de descurajare a acestor masini vechi este nevoie”, afirma ministrul, care avanseaza posibilitatea unor taxe ”diferentiate” sau a unor restrictii la nivel local, a afirmat ministrul, potrivit news.ro. Tanczos Barna afirma ca posibilitatea introducerii…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a fost, astazi, audiat in Comisia pentru transporturi și infrastructura din Camera Deputaților in legatura cu strategia pe termen scurt și mediu in domeniul sau de activitate. Se pare ca ministrul Transporturilor nu a reușit sa-i convinga pe deputați…

- Presedintele Comisiei de Cultura din Camera Deputatilor, Iulian Bulai (USR PLUS), a declarat ca o alternativa „radicala” la reformarea Televiziunii Publice este chiar desfiintarea institutiei. In ceea ce priveste noua conducere, Bulai are „mari dubii” ca TVR poate sa devina un post relevant cu Ramona…

- Deputatul PSD Marian Mina, vicepresedintele Comisiei de Transporturi din Camera Deputatilor, il acuza pe actualul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, de un dezinteres total in ceea ce priveste Portul Constanta si regiunea Dobrogea.

- Deputatul PSD Marian Mina, vicepresedintele Comisiei de Transporturi din Camera Deputatilor, a explicat intr-o postare pe Facebook motivele pentru care Ministerul Transporturilor are un comportament care "sugereaza oftici la nivelul regiunilor Moldova, Do