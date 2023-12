Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Cristian Bacanu și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, au anunțat ca legislativul statului Arizona a votat pentru deschiderea unei reprezentanțe economice la București, ceea ce ar putea duce la creșterea investițiilor americane in Romania.

- LEPADAREA DE TRECUT… Organizația Județeana a PSD Vaslui a organizat, vineri, o conferința de presa avand ca tema reforma sistemului public de pensii din Romania. Cel care prezentat principalele modificari ale noii legi a fost deputatul Adrian Solomon, care este și președintele Comisiei pentru munca…

- Ministerul Sanatatii organizeaza, duminica, concursul de intrare in Rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie. In acest an, s-au inscris 10.000 de candidati. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, ca spus ca in acest an la concursul de Rezidentiat a fost alocat cel mai mare numar…

- Deputatul PNL de Cluj Sorin Moldovan, vicepreședinte al Comisiei pentru aparare a Parlamentului, a participat, miercuri, la exercițiul de tragere cu muniție reala a sistemului de rachete sol-aer PATRIOT.

- Aflata la al doilea mandat de deputat, Cristina Traila este unul dintre liberalii proveniti din PDL, cu state vechi in administratia publica centrala. Actual prim-vicepresedinte al PNL Bucuresti, Traila a detinut anterior intrarii in Parlament, functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Reglementarea…

- Deputatul USR Cristian Seidler, vicepreședinte al Comisiei pentru munca și protecție sociala, argumenteaza ca proiectul legii privind pensiile speciale nu reprezinta o reforma a sistemului de pensii speciale. „Dupa ce lui Rares Bogdan i-a luat cativa ani sa numere cele 30 de zile pana al eliminarea…

- Deputatul PNL Pavel Popescu si-a depus miercuri demisia din Parlament, dupa ce, cu o zi inainte, a fost validat ca vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. „Stimati colegi, imi depun astazi, dupa aproximativ 7 ani de zile, mandatul de parlamentar, imi…

- Deputatul minoritații evreiești din Romania, Silviu Vexler, a citit miercuri, in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, o Declarație asumata de Parlamentul Romaniei privind „atacurile teroriste indreptate impotriva Statului Israel și a populatiei civile”.Ședința a inceput cu un moment de…