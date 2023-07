■ acesta critica forul profesional, care ar fi, in opinia demnitarului, rupt de realitate și avand interese de protejare a unor lanțuri de cabinete stomatologice straine, ce doresc sa acapareze serviciile medicale romanești ■ marea majoritate a medicilor stomatologi nu vor mai avea voie sa faca intervenții in prevenția cariei dentare – periaj, fluorizari, detartraj […] Articolul Deputatul Leoreanu, acuzații grave la adresa Colegiului Medicilor Stomatologi apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .