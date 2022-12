Deputatul Florin Alexe: „Refuzul Austriei este o mare nedreptate” Deputatul PNL de Maramureș, Florin-Alexandru Alexe considera ca refuzul Austriei cu privire la primirea Romaniei in spațiul Schengen este o mare nedreptate. Totodata, el mai afirma ca votul de ieri aduce deservicii UE. ”Romania merita sa fie in Schengen! O știm noi, romanii, o știu toate celelalte state europene care au fost alaturi de noi și ne-au susținut in acest demers. Refuzul Austriei este o mare nedreptate, in condițiile in care Romania a aratat ca este un partener european corect și, cel mai important, indeplinea toate criteriile de aderare. Votul de astazi din Consiliul JAI nu neindreptațește… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

