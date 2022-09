Deputatul PNL, Florin-Alexandru Alexe prezent la evenimentul Drumul Horincii, aflat la cea de-a doua ediție! „Impreuna cu Ionel Bogdan, președintele CJ Maramureș și Rudolf Stauder, prefectul județului, am participat la evenimentul Drumul Horincii, aflat la cea de-a doua ediție.In cadrul evenimentului, am discutat cu investitori din Turcia, Israel, Italia, Ucraina, SUA, Monaco și Franța despre horinca, cea mai apreciata bautura specifica Maramureșului.Proiectul “Drumul Horincii”, organizat de Rotary Club Baia Mare 2005, cu susținerea Consiliului Județean Maramureș, are scopul de a promova cea mai…