Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Vergil Chitac a castigat in prima instanta, la Judecatoria Constanta, procesul deschis in contradictoriu cu Finantele Publice Magistratii Sectiei Civile a Judecatoriei Constanta au hotarat sa admita contestatia la executare formulata de Vergil Chitac, in calitate de contestator. Hotararea a…

- Au crescut vanzarile de locuințe și terenuri. Situația tranzacțiilor imobiliare in Alba și in țara, din octombrie. Date ANCPI Numarul tranzacțiilor imobiliare a crescut in octombrie, fața de luna septembrie a acestui an. Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a prezentat cele…

- Autoritatile sanitare europene si franceze au alertat farmacistii cu privire la circulatia unor stilouri injectoare etichetate fals drept Ozempic, un medicament pentru tratamentul diabetului, folosit in mod abuziv pentru slabit, foarte popular pe retelele sociale, informeaza luni AFP, preluata de Agerpres.…

- USR a depus in Parlament o lege care imbunatațește mecanismul de confiscare a averilor ilegale. „In primul rand, legea USR, inițiata de colegul meu, deputatul Victor Ilie, propune prelungirea perioadei in care se poate face confiscarea extinsa.Apoi, avand in vedere ca procurorii sunt deja supraincarcați,…

- Rusia a criticat joi, 22 septembrie, in termeni duri Bulgaria, dupa ce autoritațile de la Sofia l-au expulzat pe șeful Bisericii Ortodoxe Ruse din aceasta țara din sudul Balcanilor, considerand ca el reprezinta o amenintare la adresa securitatii naționale, informeaza The Moscow Times.Autoritațile bulgare…

- Deputatul Brian Cristian vine cu noi inițiative legislative pentru a crea cadrul normal in sportul romanesc. „Saptamana aceasta, la Comisia pentru Tineret și Sport am avut-o invitata pe Elisabeta Lipa, președinta la Agenția Naționala pentru Sport. Am vorbit despre provocarile financiare cu care se confrunta…

- Statele Unite și Marea Britanie au sancționat 11 membri ai unei rețele rusești de criminalitate cibernetica, care s-a aflat in spatele atacurilor cu virusul de tip ransomware Trickbot/Conti. Aceste atacuri au vizat infrastructura vitala și spitalele in timpul focarului de COVID-19, noteaza OCCRP, o…

- Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 a fost modificata și completata prin Legea nr.245/2023 in vara, iar aceasta obliga cluburile sportive de drept public și cluburile sportive de drept privat finanțate din fonduri publice in proporție de cel puțin 50% din bugetul total anual de a comunica,…