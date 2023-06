Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Gheorghe Șoldan a declarat miercuri, in ședința de plen, ca deputatul AUR Ciprian-Titi Stoica a sunat noaptea parlamentari social-democrați pentru a-i injura și a-i amenința. Liderul AUR a raspuns ca partidul va analiza sancționarea deputatului.„Aș vrea sa fac un anunț. Aseara, un coleg…

- Deputatul AUR Ciprian Titi Stoica ar fi sunat in noaptea de marți spre miercuri mai mulți colegi parlamentari de la PSD, PNL și USR, pe care i-a amenințat, dupa ce anterior acesta fusese sancționat de Camera Deputaților cu diminuarea indemnizatiei cu 50% pe o perioada de sase luni pentru ca perturbat…

