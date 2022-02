Deputații vor sancțiuni dure pentru parlamentarii turbulenți, George Simion îi sfidează Potrivit proiectului de modificare a regulamentului, parlamentarii nu vor mai avea voie sa transmita in direct sau sa inregistreze ședințele Camerei, sancțiunea fiind suspendarea ședinței pana la evacuarea deputatului din salaDe asemenea, abateri precum afișarea de bannere in sala de plen sau in comisii, violența fizica sau verbala fața de alți parlamentari sau utilizarea cartelei de vot a altui deputat vor fi sancționate cu diminuarea salariului cu 50% pentru 6 luni și reducerea duratei intervențiilor in plen la doar 10 secunde, pe o perioada de 3 luni, potrivit Realitatea Plus.In cazul in care… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii dezbat, miercuri, in plen, modificarile propuse la Regulamentul Camerei, in urma agresiunii liderului AUR George Simion, la adresa ministrului Energiei, Virgil Popescu, de la dezbaterea motiunii simple. Propunerile venite din partea partidelor prevad interzicerea filmarilor live in plen…

- George Simion susține ca Virgil Popescu „cerea” sa fie batut: „Aș fi fost terminat daca dadeam” Scandalul din Parlament nu ramane fara urmari. George Simion are dosar penal pentru ultraj si tulburarea linistii publice dupa ce l-a bruscat pe ministrul Energiei. Si Virgil Popescu a depus o plangere impotriva…

- George Simion face apel catre polițiști sa se „alature” protestului ilegal de la Palatul Parlamentului. Practic, liderul AUR le cere polițiștilor sa nu mai apere sediul Parlamentului Romaniei. UPDATE: George Simion afirma ca in strada se afla 15000 de oameni, dintre care 2000 sunt membri AUR. „Fac apel…

- George Simion face apel catre polițiști sa se „alature” protestului ilegal de la Palatul Parlamentului. Practic, liderul AUR le cere polițiștilor sa nu mai apere sediul Parlamentului Romaniei. „Fac apel la polițiști, profesori, medici, sa ni se alature!”, a scris George Simion pe Facebook. Mesajul a…

- George Simion și parlamentarii AUR protesteaza in plenul Camerei Deputaților și cer cuvantul dupa fiecare proiect de lege votat. Aceștia solicita liderilor din Parlament sa bage de urgența Legea certificatului verde in Comisia de Sanatate, sa dea raport de respingere, iar apoi sa o bage in plenul Camerei…

- Președintele de ședința al Camerei Deputaților, Daniel Suciu, a anunțat, de la microfonul Camerei Deputaților faptul ca protestatarii vandalizeaza mașinile din curtea Senatului. ”Domnule Simion, in timp ce noi discutam aici, protestatarii vandalizeaza mașinile de la Senat”, a spus Daniel Suciu. Protestatarii…

- George Simion și parlamentarii AUR protesteaza in plenul Camerei Deputaților și cer cuvantul dupa fiecare proiect de lege votat. Aceștia solicita liderilor din Parlament sa bage de urgența Legea certificatului verde in Comisia de Sanatate, sa dea raport de respingere, iar apoi sa o bage in plenul Camerei…

- Certificatul verde nu intra la vot saptamana aceasta in Camera Deputaților. Anunțul in acest sens l-a facut, luni, 15 noiembrie, George Simion, deputat AUR. „In aceasta saptamana, certificatul verde sub forma neconstitutionala propusa de cei de la USR nu va intra la vot”, a declarat George Simion, președintele…