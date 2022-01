Stiri pe aceeasi tema

- Camera inferioara a parlamentului polonez a adoptat, joi, o lege in virtutea careia controlul guvernului asupra scolilor va fi inasprit si despre care criticii sustin ca va reduce accesul elevilor la informatiile despre comunitatea LGBT, transmite Reuters. Actul normativ a fost adoptat cu…

- Sorin Cimpeanu (PNL), ministrul Educației, a declarat marți, la B1 TV, ca in luarea deciziilor privind funcționarea școlilor, in contextul pandemiei, ia in calcul opiniile specialiștior de la Ministerul Sanatații și de la Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), nu a altor experți și „autointitulați…

- Directorii scolilor cu rata mica de vaccinare in randul profesorilor si angajatilor vor fi schimbati din functie, a declarat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, duminica seara. Aceeasi masura se va aplica si pentru inspectorii scolari.

- Cresele vor primi chiar si nou-nascuti si va creste numarul de copii care pot fi inscrisi la o unitate. Așa prevede proectul de modificare a Legii educatiei, adoptat in Senat in aceasta saptamana. Astfel, prin proiectul adoptat in calitate de for decizional, Senatul introduce grupe și la creșa, ca…

- Un amendament controversat pentru legea educației propus de guvernul conservator al Poloniei a fost înaintat parlamentului de la Varșova. Modificarea propusa, poreclita „lex Czarnek” dupa nepopularul ministru al educației Przemyslaw Czarnek, ar putea fi adoptata saptamâna aceasta,…

- Elevii din mai bine de jumatate din scolile din tara au revenit de astazi fizic la scoala, dupa o vacanta fortata de doua saptamani. Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat duminica, 7 noiembrie, ca 67,79 din numarul total al unitatilor de invatamant, de stat si privat, au decizie…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, joi, ca pragul de vaccinare in randul personalului didactic, astfel incat scolile sa functioneze cu prezenta fizica, ar putea fi de 60%. O decizie finala va fi comunicata vineri, a tramis ministrul.

- N.Dumitrescu Rata de infectare, tot mai mare de la o zi la alta, cu noul coronavirus la nivelul Ploieștiului a determinat conducerea singurei universitați din județul Prahova sa ia hotararea ca toate activitațile didactice sa se desfașoare doar de la distanța. Astfel, miercuri, Consiliul de Administrație…