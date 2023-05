Stiri pe aceeasi tema

- Sefa guvernului italian Giorgia Meloni ”este incapabila sa rezolve problemele privind migratia” ale Italiei, tara ce se confrunta cu o ”foarte grava criza a migratiei”, a afirmat joi ministrul de interne al Frantei, Gerald Darmanin, informeaza AFP. „Doamna Meloni, guvernul de extrema dreapta ales de…

- Statele Unite vor pune capat cerintelor de vaccinare COVID-19 pentru calatorii internationali si lucratorii federali la 11 mai, cand se va incheia urgenta de sanatate publica cauzata de coronavirus, a anuntat luni Casa Alba, potrivit Reuters. In februarie, Camera Reprezentantilor din SUA a votat pentru…

- Cei care calatoresc cu metroul din Beijing nu mai sunt obligați sa poarte masca sanitara, a anunțat duminica presa din capitala Chinei, la cateva zile dupa ce un expert chinez in sanatate a declarat ca nivelul amenintarii COVID-19 nu mai este periculos pentru oameni, transmite Reuters. Masura ridicarii…

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații a presat joi China sa impartașeasca informațiile sale despre originea COVID-19, spunand ca pana cand acest lucru nu se va intampla toate ipotezele raman pe masa, la mai bine de trei ani de la apariția virusului, scrie Reuters.

- In legatura cu evoluția Covid, ministrul Sanatații a declarat ca ”avem circa 1.200 de cazuri noi pe zi și intre 10 și 20 de decese zilnic”. Pentru a face fața creșterii numarului de cazuri confirmate, ministrul Sanatații a precizat ca a achiziționat ”antivirale care au devenit disponibile”. In ultima…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat o modificare a liniilor directoare privind perioada de izolare pentru persoanele infectate cu COVID-19, a relatat dpa, preluata de Agerpres. In prezent, OMS recomanda persoanelor infectate cu virusul Sars-CoV-2 sa se izoleze timp de 10 zile daca au simptome…

- Ministrul interimar al sanatatii din Bulgaria, Asen Medjdiev, a declarat ca vaccinurile anti-COVID-19 sunt ineficiente impotriva noilor variante, subliniind ca tara sa refuza sa le mai achizitioneze. El a mai spus ca a cerut Comisiei Europene rezilierea contractului cu Pfizer, informeaza novinite.com,…

- Trei judecatori din capitala Franței, Paris, vor analiza speța in care Nasser Al-Khelaifi (49 de ani), președintele celor de la PSG, este acuzat ca ar fi rapit și ar fi torturat un om de afaceri franco-algerian, Tayeb Benabderrahmane, scriu cei de la AS. Tayeb Benabderrahmane ar fi depus in anul 2022…