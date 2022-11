Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a aprobat, luni, 21 noiembrie, cererea DNA privind perchezitia informatica in cazul deputatului PSD Daniel Tudorache, relateaza Agerpres . Anterior, in fața colegilor, fostul primar al Sectorul 1 din București, ceruse „sa fie aprobata pecheziția telefonului, este un moment…

- Camera Deputaților a votat cererea justitiei privind incuviintarea perchezitiei informatice in cazul deputatului Daniel Tudorache, urmarit penal pentru achizitii nelegale si supraevaluate in timpul pandemiei de COVID-19.

- Cu 243 de voturi pentru și 10 impotriva, deputații au votat favorabil solicitarea DNA privind perchezitia in cazul deputatului Daniel Tudorache. Fost primar al Sectorului 1 este urmarit penal pentru achizitii nelegale si supraevaluate in timpul pandemiei de COVID-19. Comisia juridica a Camerei Deputatilor…

- Deputatul PSD Daniel Tudorache, fost primar al Sectorului 1, le-a cerut colegilor sai sa fie de acord cu solicitarea de percheziție a telefonului sau: „De ce au așteptat doi ani de zile? Poate ca acum e momentul, un moment prielnic sa se faca circ”.

- Camera Deputaților are in program, luni, de la ora 16.00, vot pentru cererea de incuviințare a percheziției informatice in cazul fostului primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, in prezent deputat PSD.

- Procurorul șef al DNA, Crin Bologa, a solicitat incuviințarea de catre Camera Deputaților a unei percheziții informatice in dosarul penal in care fostul primar al sectorului 1, Daniel Tudorache, in prezent deputat, este „suspect de complicitate la abuz in serviciu” in cazul achizițiilor supraevaluate…

- Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.Procurorii DNA anunta initierea procedurii…

- Deputatii au adoptat, marti, in plen, un proiect de lege de aprobare a OUG 108 2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, care reglementeaza inchiderea si conservarea grupurilor energetice pe baza de lignit si huila, inchiderea carierelor de lignit si minelor de huila precum si masuri de sprijin…