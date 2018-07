Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat luni seara proiectul de lege privind unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri referitoare la perimetre petroliere...

- Camera Deputatilor a adoptat, luni, in calitate de for decizional, proiectul care stabileste masuri pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra, cu 175 de voturi pentru 30 impotriva si 30 de abtineri.

- Liviu Dragnea a anunțat ca legea a trecut la Senat, dar va fi modificata total la Camera Deputaților. Conform unor calcule facute de Dragnea, daca s-ar fi votat varianta senatorilor, Romania nu ar mai fi caștigat 40 de miliarde de dolari.”O varianta pentru legea offshore, diferita fața…

- Camera Deputatilor va dezbate, luni, de la ora 16:00, proiectul care stabileste masuri pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra. Liderul PSD, Liviu Dragnea a atras atentia ca riscul cel mai mare pentru Romania ar fi ca gazele doar sa tranziteze tara si sa ajute doar la dezvoltarea altor state.…

- Camera Deputatilor va dezbate, luni, ora 16.00, proiectul care stabileste masuri pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra. Liderul PSD, Liviu Dragnea a atras atentia ca cel mai mare risc pentru Romania ar fi ca gazele doar sa tranziteze tara si sa ajute doar la dezvoltarea altor state.

- Proiectul de lege off-shore - care stabileste in ce conditii se vor exploata gazele din Marea Neagra - este confuz si plin de hibe, apreciaza expertul in energie Otilia Nutu de la Expert Forum. Asta inseamna ca daca va fi adoptat de deputati in forma in care a trecut de Senat, nu-i va permite Romaniei…

- Comisia de Industrii, Comisia de Buget-Finanțe și cea de Administrație Publica din Camera Deputaților s-au intrunit ieri in ședința comuna pentru a discuta de urgența proiectul privind legea offshore. Giganți mondiali in domeniu așteapta legea ca painea calda, pentru a scoate rezervele de gaze din Marea…

- Liber la afaceri pentru primari. Deputatii au adoptat legea care permie alesilor locali sa aiba alte activitati in mediul privat, care nu au legatura cu activitatea din administratie. Mai mult, prin proiectul de lege, conflictul de interese si incompatibilitatile se prescriu dupa trei ani. Opozitia…