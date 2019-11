Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Iulian Bulai, membru in Biroul National al USR, propune revenirea la tribunalele populare ca o solutie pentru rezolvarea problemelor de la Revolutie. Desi asemenea tribunale au existat in Romania comunista, dupa 1947, Bulai da exemplul Africii de Sud."Eu nu mai am incredere ca justitia…

- Deputatul USR Iulian Bulai, membru in Comisia de Cultura din Camera, dezvaluie noi nereguli gasite de Curtea de Conturi la TVR. Acesta arata ca, in 2018, televiziunea publica a lansat o licitatie pentru cumpararea de echipamente noi, de care avea nevoie pentru a acoperi actiunile prilejuite…

- Deputatul USR TUdor Benga, a spus marti, despre votul de incredere cerut de Dan Barna, in locul demisiei, ca este o „scamatorie politica ce va atrage comparatii foarte nefericite”. Acesta a mai recunoscut ca a fost printre cei care i-au cerut demisia lui Dan Barna, Catalin Drula si Ionut Mosteanu.

- ​Deputatul USR Tudor Benga a recunoscut, într-o postare pe Facebook, ca a cerut demisia lui Dan Barna de la șefia partidului, precum și a lui Catalin Drula și Ionuț Moșteanu, șeful de campanie, respectiv de comunicare al USR. ​„Consider ca rezultatul de la prezidențiale este un eșec…

- Deputatul USR Iulian Bulai i-a solicitat presedintelui Camerei, in plen, sa anunte deputatii daca a primit vreo informare de la Guvern cu privire la acest subiect."Va solicit, in calitate de membru al Comisiei de afaceri europene, sa ne faceti o scurta prezentare pe status quo-ul propunerii…

- Deputatul PSD Marius Sorin Ovidiu Bota a lansat o scrisoare pe care DC News v-o prezinta in exclusivitate: ”Stanga incotro? Lansez aceasta scrisoare deschisa considerand ca am legitimitatea, dreptul și experiența politica necesara, de a atrage atenția asupra acestui moment sensibil…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sâmbata, în statiunea Venus, ca intentia premierului Viorica Dancila de a propune partidelor parlamentare semnarea unui pact national pentru bunastarea românilor este o actiune electorala, ideea de pact fiind buna daca vine dupa o validare, relateaza…

- "Vedeti, acum suntem practic in campanie electorala, chit ca formal suntem in campania preelectorala, si toti competitorii incearca sa prezinte abordari si chestiuni atractive pentru electorat. Pana aici, nimic rau. Insa, trebuie sa intelegem ca ce se face acum cu acest pact, si au incercat altii…